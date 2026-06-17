Elliott Mondou, assistant DG des Blues, à 25 ans

Le Québécois Elliott Mondou a été nommé assistant au directeur général des Blues de St-Louis à l'âge de... 25 ans.

Écoutez Martin Mondou, le père d'Elliott et le directeur-général des Cataractes de Shawinigan, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Martin Moudou commente l'embauche de son fils et il brosse son parcours professionnels;

On discute des bouleversements dans les circuits de développement du hockey nord-américain, notamment les changements de réglementation américains qui impactent la LHJMQ et favorisent l’arrivée de joueurs américains;

L'importance de maintenir un modèle d’affaires centré sur le développement des joueurs québécois, malgré la compétition accrue des équipes des Maritimes et les ajustements nécessaires au repêchage.