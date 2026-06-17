Nouveau contrat pour Dobes?

Bilan du triomphe des Hurricanes de la Caroline, contrat à venir de Jakub Dobes avec les Canadiens et Patrick Roy n'est pas devenu l'entraîneur des Maple Leafs de Toronto.
Écoutez l'ancien joueur des Canadiens José Théodore aborder ces sujets et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Quand ton entraîneur - comme Rob Brind'Amour - prêche par l’exemple, cela motive les joueurs à se pousser. Et avoir des players coachs, se veut une nouvelle tendance qui se développe dans la LNH.
Est-ce que Jakub Dobes, qui en est à sa dernière année de son contrat d'entrée, va signer une nouvelle entente avant le début de la prochaine saison?
«Dobes a fait ses preuves en séries. Si je suis le directeur général, je dis à Jakub (Dobes): travaille fort, connaîs une grosse saison et je vais te payer à ta juste valeur. Je ne pense pas qu’il ait assez prouvé pour avoir un nouveau contrat avant que son contrat actuel arrive à échéance».
Les autres sujets discutés
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