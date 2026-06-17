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Nouveau contrat pour Dobes?

«Si je suis DG, je dis à Dobes: connais une grosse saison»

par 98.5 Sports

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24:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 juin 2026 19:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Si je suis DG, je dis à Dobes: connais une grosse saison»
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Bilan du triomphe des Hurricanes de la Caroline, contrat à venir de Jakub Dobes avec les Canadiens et Patrick Roy n'est pas devenu l'entraîneur des Maple Leafs de Toronto.

Écoutez l'ancien joueur des Canadiens José Théodore aborder ces sujets et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Quand ton entraîneur - comme Rob Brind'Amour - prêche par l’exemple, cela motive les joueurs à se pousser. Et avoir des players coachs, se veut une nouvelle tendance qui se développe dans la LNH.

Est-ce que Jakub Dobes, qui en est à sa dernière année de son contrat d'entrée, va signer une nouvelle entente avant le début de la prochaine saison?

«Dobes a fait ses preuves en séries. Si je suis le directeur général, je dis à Jakub (Dobes): travaille fort, connaîs une grosse saison et je vais te payer à ta juste valeur. Je ne pense pas qu’il ait assez prouvé pour avoir un nouveau contrat avant que son contrat actuel arrive à échéance».

José Théodore

Les autres sujets discutés

  • «Il faut faire jouer Fowler la saison prochaine. Pour l'avenir des Canadiens, tu veux Fowler à Laval ou avoir à Montréal le duo qui t'a amené en séries?»;
  • «Je pense que Samuel Montembeault intéresse des clubs»;
  • «J'espérais voir Patrick Roy comme entraîneur des Maple Leafs»;
  • Le renvoi de Patrick Roy des Islanders aurait été décidé au-dessus de Mathieu Darche;
  • «Plus que le coach me défiait, plus j’aimais ça»;
  • Forsberg, un joueur princesse?

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