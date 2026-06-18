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Directrice-générale de l'équipe de Detroit

«C’était vraiment émouvant»- Manon Rhéaume sur son premier repêchage en LPHF

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 juin 2026 19:28

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C’était vraiment émouvant»- Manon Rhéaume sur son premier repêchage en LPHF
Manon Rhéaume en 2016 / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

L'ex-gardienne de but et nouvelle directrice générale de l'équipe de Détroit dans la LPHF, Manon Rhéaume, revient sur ses premiers moments comme dirigeante d'une équipe professionnelle.

En plus de devoir composer avec la pression de bâtir une formation à partir de zéro, la Québécoise a dû jongler avec la frénésie d'un repêchage historique tenu devant ses propres partisans.

Submergée par l'accueil des amateurs locaux, elle avoue avoir vécu un immense moment de fierté.

Écoutez la nouvelle directrice-générale de l'équipe de Detroit en LPHF, Manon Rhéaume, au micro de Mario Langlois.

«C’était vraiment émouvant de nommer ton premier choix devant une foule comme ça, lorsque tu es à la maison.»

Manon Rhéaume

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