L'ex-gardienne de but et nouvelle directrice générale de l'équipe de Détroit dans la LPHF, Manon Rhéaume, revient sur ses premiers moments comme dirigeante d'une équipe professionnelle.

En plus de devoir composer avec la pression de bâtir une formation à partir de zéro, la Québécoise a dû jongler avec la frénésie d'un repêchage historique tenu devant ses propres partisans.

Submergée par l'accueil des amateurs locaux, elle avoue avoir vécu un immense moment de fierté.

Écoutez la nouvelle directrice-générale de l'équipe de Detroit en LPHF, Manon Rhéaume, au micro de Mario Langlois.