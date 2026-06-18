 Aller au contenu
Première victoire en Coupe du monde pour le Canada

Canada 6 - Qatar 0: victoire historique, mais Ismaël Koné se blesse gravement

par 98.5

0:00
29:06

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 juin 2026 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Canada 6 - Qatar 0: victoire historique, mais Ismaël Koné se blesse gravement
Le Canadien Nathan Saliba soulève le maillot d'Ismaël Koné après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de soccer du groupe B de la Coupe du monde contre le Qatar à Vancouver, en Colombie-Britannique, le jeudi 18 juin 2026. / AP Photo/Abbie Parr

Le Canada a écrit la plus belle page de son histoire soccer en signant un triomphe éclatant de 6-0 face au Qatar devant près de 55 000 spectateurs à Vancouver.

Portée par un tour du chapeau d'anthologie de Jonathan David et l'entrée payante du Montréalais Nathan Saliba, la troupe de Jesse Marsch décroche la toute première victoire du pays en phase finale de la Coupe du monde.

Le Canada est maintenant à égalité avec la Suisse en tête du groupe B.

La fête a toutefois été assombrie par la perte majeure du milieu de terrain étoile Ismaël Koné, victime d'une grave fracture en deuxième demie.

Écoutez l'analyse d'après-match du journaliste Jeremy Filosa, de l'ex-entraîneur de Jonathan David, Joey Fournier et des analystes Vincent Destouches et Arcadio Marcuzzi, au micro de Mario Langlois.

Vous aimerez aussi

Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»
Lagacé le matin
Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»
0:00
4:33
Le numéro 37 de Patrice Bergeron sera retiré par les Bruins de Boston
Bonsoir les sportifs
Le numéro 37 de Patrice Bergeron sera retiré par les Bruins de Boston
0:00
12:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier
Rattrapage
Champions de la NBA
«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier
«Un tremplin incroyable»: Bruny Surin s'associe au camp Precision Play Soccer
Rattrapage
Troisième édition du camp
«Un tremplin incroyable»: Bruny Surin s'associe au camp Precision Play Soccer
Les Alouettes font appel à «Super Mario» pour améliorer les unités spéciales
Rattrapage
Mario Alford est de retour
Les Alouettes font appel à «Super Mario» pour améliorer les unités spéciales
«C'est le fun»: le Mammoth prolonge d'une saison le contrat d'André Tourigny
Rattrapage
Entraîneur-chef de l'équipe de l'Utah
«C'est le fun»: le Mammoth prolonge d'une saison le contrat d'André Tourigny
«C’était vraiment émouvant»- Manon Rhéaume sur son premier repêchage en LPHF
Rattrapage
Directrice-générale de l'équipe de Detroit
«C’était vraiment émouvant»- Manon Rhéaume sur son premier repêchage en LPHF
Mike Babcock: «C'est la dernière carte de Bowman pour garder McDavid à Edmonton»
Rattrapage
L'entraîneur ferait son retour avec les Oilers
Mike Babcock: «C'est la dernière carte de Bowman pour garder McDavid à Edmonton»
«Faire un roulé d'un pied pour faire la coupure» -Joey Savoie
Rattrapage
Souvenir marquant de l'Omnium canadien
«Faire un roulé d'un pied pour faire la coupure» -Joey Savoie
«C'est une belle opportunité pour lui» -Martin Mondou
Rattrapage
Elliott Mondou, assistant DG des Blues, à 25 ans
«C'est une belle opportunité pour lui» -Martin Mondou
«Il y a trop de bon joueurs pour que l'équipe cesse de progresser»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens, la saison prochaine
«Il y a trop de bon joueurs pour que l'équipe cesse de progresser»
«C'est une belle opportunité: ils ont de la place au centre» -Théo Rochette
Rattrapage
Il signe avec les Red Wings
«C'est une belle opportunité: ils ont de la place au centre» -Théo Rochette
«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier
Rattrapage
Mondial 2026
Jonathan David doit se lever contre le Qatar
«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier
«Si je suis DG, je dis à Dobes: connais une grosse saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Nouveau contrat pour Dobes?
«Si je suis DG, je dis à Dobes: connais une grosse saison»
«Messi met tout le monde d’accord» -Arcadio Marcuzzi
Rattrapage
Mondial 2026
Un triplé en ouverture
«Messi met tout le monde d’accord» -Arcadio Marcuzzi
«Je voulais former un champion du monde» -Russ Anber
Rattrapage
Intronisé au panthéon de la boxe
«Je voulais former un champion du monde» -Russ Anber