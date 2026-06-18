Première victoire en Coupe du monde pour le Canada

Le Canada a écrit la plus belle page de son histoire soccer en signant un triomphe éclatant de 6-0 face au Qatar devant près de 55 000 spectateurs à Vancouver.

Portée par un tour du chapeau d'anthologie de Jonathan David et l'entrée payante du Montréalais Nathan Saliba, la troupe de Jesse Marsch décroche la toute première victoire du pays en phase finale de la Coupe du monde.

Le Canada est maintenant à égalité avec la Suisse en tête du groupe B.

La fête a toutefois été assombrie par la perte majeure du milieu de terrain étoile Ismaël Koné, victime d'une grave fracture en deuxième demie.

Écoutez l'analyse d'après-match du journaliste Jeremy Filosa, de l'ex-entraîneur de Jonathan David, Joey Fournier et des analystes Vincent Destouches et Arcadio Marcuzzi, au micro de Mario Langlois.