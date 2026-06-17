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Jonathan David doit se lever contre le Qatar

«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 juin 2026 19:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On s'attend à ce que soit lui qui délivre l'équipe nationale» -Patrice Bernier
Jonathan David / PC/Sammy Kogan

Quel est la surprise de la Coupe du monde jusqu'ici? L'animateur Mario Langlois a posé la question à Patrice Bernier.

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et désormais analyste Patrice Bernier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Bernier souligne les résultats surprise des matchs Portugal-République du Congo et Cap-Vert-Espagne;
  • Bernier insiste sur l'importance du match Canada-Qatar à Vancouver;
  • Jonathan David doit se lever après un premier match plus que moyen;
  • Bernier salue la performance historique de Lionel Messi, auteur de trois buts à 38 ans, recordman de buts en Coupe du monde et premier joueur à participer à six éditions.

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