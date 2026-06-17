Jonathan David doit se lever contre le Qatar

Quel est la surprise de la Coupe du monde jusqu'ici? L'animateur Mario Langlois a posé la question à Patrice Bernier.
Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et désormais analyste Patrice Bernier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bernier souligne les résultats surprise des matchs Portugal-République du Congo et Cap-Vert-Espagne;
- Bernier insiste sur l'importance du match Canada-Qatar à Vancouver;
- Jonathan David doit se lever après un premier match plus que moyen;
- Bernier salue la performance historique de Lionel Messi, auteur de trois buts à 38 ans, recordman de buts en Coupe du monde et premier joueur à participer à six éditions.