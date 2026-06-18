Champions de la NBA

Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier s’est retrouvé plongé dans la frénésie de New York alors que plus d'un million de partisans ont envahi Broadway pour le défilé des champions des Knicks.

Attendue depuis plus d'un demi-siècle, cette célébration historique a nécessité le déploiement d’une force impressionnante de 10 000 policiers pour encadrer la foule.

À titre comparatif, 6000 policiers ont été déployés lors des célébrations du Nouvel An.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Meeker Guerrier, jeudi, au micro de Mario Langlois.