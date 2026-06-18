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Champions de la NBA

«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 juin 2026 20:19

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier
Jalen Brunson, en haut à droite, des Knicks de New York champions de la NBA, porte le trophée pour les partisans lors du défilé de confettis sur Broadway, dans le « Canyon des héros » de New York, le jeudi 18 juin 2026. / AP Photo/Richard Drew

Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier s’est retrouvé plongé dans la frénésie de New York alors que plus d'un million de partisans ont envahi Broadway pour le défilé des champions des Knicks.

Attendue depuis plus d'un demi-siècle, cette célébration historique a nécessité le déploiement d’une force impressionnante de 10 000 policiers pour encadrer la foule.

À titre comparatif, 6000 policiers ont été déployés lors des célébrations du Nouvel An.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Meeker Guerrier, jeudi, au micro de Mario Langlois.

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