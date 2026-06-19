Slafkovsky, Suzuki et Caufield

Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ont inscrit 110 des 283 buts du Canadien cette saison, ce qui frôle la barre des 40 %.

D'un côté, cela prouve que le premier trio de Montréal est devenu l'un des plus redoutables et constants de la LNH. De l'autre, cela met en lumière un manque flagrant de profondeur offensive.

Écoutez à ce sujet l'analyse de l'animateur de Bonsoir les sportifs, Mario Langlois, vendredi.

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