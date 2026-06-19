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Slafkovsky, Suzuki et Caufield

Le premier trio a marqué 40 % des buts du Canadien cette saison

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 juin 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le premier trio a marqué 40 % des buts du Canadien cette saison
Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ont inscrit 110 des 283 buts du Canadien cette saison, ce qui frôle la barre des 40 %.

D'un côté, cela prouve que le premier trio de Montréal est devenu l'un des plus redoutables et constants de la LNH. De l'autre, cela met en lumière un manque flagrant de profondeur offensive.

Écoutez à ce sujet l'analyse de l'animateur de Bonsoir les sportifs, Mario Langlois, vendredi.

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