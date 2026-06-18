Le Canada se mesure au Qatar

Le Canada se prépare à affronter le Qatar, jeudi, dans le cadre de son deuxième match de la ronde préliminaire du Mondial 2026.

Même si le Qatar a créé la surprise en soutirant un match nul à la Suisse, toutes les équipes du groupe se retrouvent à égalité après la première ronde. Jouant à domicile devant ses partisans, la formation canadienne a une occasion en or de rebondir après un premier match plus hésitant à Toronto.

Écoutez l'analyste soccer Patrice Bernier mettre la table, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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