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Le Canada se mesure au Qatar

Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 08:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque

et autres

Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»
Le sélectionneur du Canada Jesse Marsch / La Presse Canadienne

Le Canada se prépare à affronter le Qatar, jeudi, dans le cadre de son deuxième match de la ronde préliminaire du Mondial 2026.

Même si le Qatar a créé la surprise en soutirant un match nul à la Suisse, toutes les équipes du groupe se retrouvent à égalité après la première ronde. Jouant à domicile devant ses partisans, la formation canadienne a une occasion en or de rebondir après un premier match plus hésitant à Toronto.

Écoutez l'analyste soccer Patrice Bernier mettre la table, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Des surprises en début de tournoi;
  • Le Portugal et le cas Cristiano Ronaldo.

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