Deuxième match au Mondial 2026

Le Canada s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de son histoire jeudi soir à Vancouver, face au Qatar. Après avoir récolté un match nul de 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto, la formation canadienne vise une première victoire dans ce Mondial 2026.
Puisque toutes les équipes du groupe sont actuellement à égalité, l'enjeu est immense. Selon l'analyste Patrice Bernier, un gain propulserait presque automatiquement le Canada en phase éliminatoire.
Pour y parvenir, l'équipe pourra compter sur le retour de sa vedette Alphonso Davies, qui revient d'une blessure aux ischio-jambiers, bien qu'il commencera probablement sur le banc.
Tous les regards seront également tournés vers l'attaquant Jonathan David, de qui on attend de grandes choses pour délivrer l'unifolié devant ses partisans.