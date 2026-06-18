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Deuxième match au Mondial 2026

Le Canada joue son avenir face au Qatar à Vancouver

par 98.5

Le Canada joue son avenir face au Qatar à Vancouver
Le Canada disputera jeudi soir l'un des matchs les plus importants de son histoire, en affrontant le Qatar. / Frank Gunn/ La Presse Canadienne

Le Canada s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de son histoire jeudi soir à Vancouver, face au Qatar. Après avoir récolté un match nul de 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto, la formation canadienne vise une première victoire dans ce Mondial 2026.

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Puisque toutes les équipes du groupe sont actuellement à égalité, l'enjeu est immense. Selon l'analyste Patrice Bernier, un gain propulserait presque automatiquement le Canada en phase éliminatoire. 

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Pour y parvenir, l'équipe pourra compter sur le retour de sa vedette Alphonso Davies, qui revient d'une blessure aux ischio-jambiers, bien qu'il commencera probablement sur le banc.

Tous les regards seront également tournés vers l'attaquant Jonathan David, de qui on attend de grandes choses pour délivrer l'unifolié devant ses partisans.

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