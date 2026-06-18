Deuxième match au Mondial 2026

Pour y parvenir, l'équipe pourra compter sur le retour de sa vedette Alphonso Davies, qui revient d'une blessure aux ischio-jambiers, bien qu'il commencera probablement sur le banc.

Tous les regards seront également tournés vers l'attaquant Jonathan David, de qui on attend de grandes choses pour délivrer l'unifolié devant ses partisans.