115 plaintes depuis avril

La présence d’un hélicoptère volant à basse altitude dans le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le mois d’avril sème l’émoi au sein des résidents.

En plus des nuisances sonores en pleine nuit, le pilote effectue des manœuvres dangereuses et allume aussi son faisceau lumineux en pleine nuit, ce qui dérange les habitants.

En tout, 115 personnes ont transmis une plainte à la municipalité, qui a elle-même transmis le dossier à Transport Canada.

Écoutez Éric Latour, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.