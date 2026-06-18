Entraîneur-chef de l'équipe de l'Utah

L'entraîneur-chef québécois André Tourigny a accepté une prolongation de contrat d'un an avec le Mammoth de l'Utah mercredi.
Tourigny a pris la barre de l'équipe en 2021, alors qu'elle évoluait en Arizona. La saison dernière, il a mené son équipe en séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière.
Pour le principal intéressé, cette entente est la suite naturelle des choses après avoir orchestré la progression constante de ses jeunes joueurs, particulièrement depuis le déménagement de la franchise en Utah il y a deux ans.
Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth, André Tourigny, réagir à sa prolongation de contrat au micro de Mario Langlois.
«Ils peuvent te dire qu’ils sont bien contents... Mais je pense que c’est bien que les actions suivent les paroles. Ça fait que moi, cette prolongation-là, c’est le fun.»
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