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Préparations aux scrutins

Élections provinciales: «Les candidatures de la CAQ vont débouler»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 juin 2026 15:29

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Élections provinciales: «Les candidatures de la CAQ vont débouler»
Louis Lacroix / Cogeco Média

À quelques mois des élections provinciales, les annonces de candidatures s’enchaînent dans les différents partis.

Du côté de la Coalition avenir Québec, c’est l’annonce des départs de Jean Boulet et Mathieu Lacombe qui a particulièrement retenu l’attention cette semaine.

Le Parti libéral est la formation politique qui a annoncé le plus de candidatures, avec 56 qui ont été confirmées pour le moment. Suivent Québec solidaire avec 50 candidats et le Parti québécois avec 45.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, faire le point, vendredi, au Québec maintenant.

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