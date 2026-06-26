Chronique culturelle

Le Canada pourra désormais participer au célèbre concours de l’Eurovision, l’une des plus grandes compétitions musicales télévisées au monde.
Écoutez la chroniqueuse Marie-Christine Leblanc, en discuter au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«On apprenait que CBC Radio-Canada est devenu membre de l'Union européenne de radio-télévision. Ça s'est passé jeudi, à la suite d'un vote à la 96ᵉ Assemblée générale à Prague. On était membre affilié du côté de CBC Radio-Canada, depuis 1950, mais pas membre officiel. Maintenant, le Canada qui pourra prendre part à ce grand concours. C'est une vitrine exceptionnelle,»