Que fera Kent Hughes?

Jason Robertson, Kirill Marchenko, Vincent Trocheck... Kent Hughes serait très actif sur le téléphone et multiplierait les approches afin d'acquérir un joueur d'impact pouvant évoluer au sein des deux premiers trios.

Le 28e choix que possèdent les Canadiens pourrait être sacrifié dans une transaction, de même que certains des meilleurs espoirs de l'équipe, tels que Michael Hage et David Reinbacher.

Quel est le besoin le plus urgent chez le Tricolore? Dany Dubé affirme que l'équipe doit ajouter un défenseur pouvant être un partenaire efficace pour Lane Hutson.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé faire le point sur les rumeurs entourant le CH à quelques heures du repêchage de la LNH, vendredi.