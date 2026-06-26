Arrêté en Espagne

Selon l'ex-enquêteur du SPVM, Roger Ferland, l'arrestation du caïd All Boivin, capturé en Espagne après trois ans de cavale, pourrait fragiliser temporairement le North Savage Gang ainsi que les structures du crime organisé au Québec.

Cependant, l'ex-enquêteur prévient que cette accalmie pourrait être de courte durée, le milieu criminel québécois ayant l'habitude de se réorganiser très rapidement après la chute de ses têtes dirigeantes.

Écoutez l'ex-enquêteur du SPVM, Roger Ferland, faire le point sur l'impact de cette arrestation, vendredi après-midi, au Québec maintenant.