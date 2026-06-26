10 000$ par athlète

Pour la première fois en 130 ans d'histoire, le Comité internationa remettra une bourse directe de 10 000 $ US à tous les participants des Jeux, une mesure d'ailleurs rétroactive aux récents Jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Philippe Gagnon relativise toutefois l'importance de ce montant en soulignant les importants frais déployés par les athlètes pour atteindre ce niveau.

Écoutez les explications de l'ex-paralympien à l'émission Le Québec maintenant, vendredi.