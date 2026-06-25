Relations entre le Venezuela et les États-Unis

Après deux séismes et plus d'une centaine de répliques ayant causé des centaines de morts plus de 1500 blessés, le Venezuela vit des heures terribles.
Écoutez le spécialiste de politique internationale Ferry de Kerkhove à ce sujet avec l'animateur Jean-Sébastien Hammel.
Les sujets discutés
- Le Venezuela vit une situation catastrophique;
- Les Américains vont certainement faire un gros effort d'aide;
- Après la capture de Maduro, les États-Unis se doivent d'aider a présidente par intérim Rodriguez;
- Les États-Unis ont supprimé l’aide extérieure au Venezuela.