Plus de 740 résidences pour personnes aînées ont fermé au Québec en huit ans. Pourtant, une entreprise québécoise vient d'investir 51 millions $ pour en acquérir trois.
Pourquoi miser sur un secteur que plusieurs quittent?
Écoutez à ce sujet Émile Croisetière, directeur des acquisitions chez SIML, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Il reste environ 1 300 RPA au Québec;
- Les RPA ont été délaissés ses dernières années.
- SIML veut conserver les RPA «pour préserver des milieux de vie»
- La nécessité d'une implication gouvernementale accrue pour assurer l’accessibilité et la pérennité du modèle.