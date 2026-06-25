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Société

Réinvestir dans les RPA au Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 juin 2026 18:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Réinvestir dans les RPA au Québec
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Plus de 740 résidences pour personnes aînées ont fermé au Québec en huit ans. Pourtant, une entreprise québécoise vient d'investir 51 millions $ pour en acquérir trois.

Pourquoi miser sur un secteur que plusieurs quittent?

Écoutez à ce sujet Émile Croisetière, directeur des acquisitions chez SIML, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Les sujets discutés

  • Il reste environ 1 300 RPA au Québec;
  • Les RPA ont été délaissés ses dernières années.
  • SIML veut conserver les RPA «pour préserver des milieux de vie»
  • La nécessité d'une implication gouvernementale accrue pour assurer l’accessibilité et la pérennité du modèle.

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