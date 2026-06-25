Plus de 740 résidences pour personnes aînées ont fermé au Québec en huit ans. Pourtant, une entreprise québécoise vient d'investir 51 millions $ pour en acquérir trois.

Pourquoi miser sur un secteur que plusieurs quittent?

Écoutez à ce sujet Émile Croisetière, directeur des acquisitions chez SIML, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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