Charles Milliard serait agacé par la presse

Lors d'une entrevue avec l'animateur Philippe Cantin au 98.5 FM, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a semblé agacé par certains commentaires des journalistes.
Écoutez à ce sujet l'analyse politique Jonathan Valois au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le chef du PLQ, Charles Milliard, semble être agacé par des commentaires politiques et médiatiques;
- Jonathan Valois estime que le chef du PLQ devra si faire;
- On évoque l'importance de l'entourage du chef et la gestion des journalistes pendant une campagne électorale;
- Milliard est à Roberval pour annoncer la candidature de Serge Bergeron;
- Le litige entre Santé Québec et la firme Petal pour contrefaçon de logiciels pourrait influencer la campagne électorale, notamment en raison des enjeux financiers.