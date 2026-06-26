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Séismes dévastateurs au Venezuela

«L'aide internationale est arrivée et c'est un espoir» -Soraya Benitez

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 juin 2026 15:37

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«L'aide internationale est arrivée et c'est un espoir» -Soraya Benitez
Les deux séismes ayant récemment frappé le Venezuela ont eu de réels effets dévastateurs ; on dénombre au moins 920 morts et plus de 50 000 disparus, particulièrement dans la région de La Guaira. / Ariana Cubillos / The Associated Press

Les deux séismes ayant récemment frappé le Venezuela ont eu de réels effets dévastateurs ; on dénombre au moins 920 morts et plus de 50 000 disparus, particulièrement dans la région de La Guaira.

Les secours en provenance de nombreux pays, dont les États-Unis et le Mexique, sont à pied d’œuvre dans des conditions extrêmement difficiles pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.

Écoutez Soraya Benitez, présidente du Forum démocratie Canada-Venezuela, et Marcel Rouaix, habitant de Caracas au Venezuela et directeur de la Chambre de commerce France-Venezuela, brosser le portrait de cette terrible situation, vendredi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Je reçois de mauvaises et de bonnes nouvelles, mais la situation est de pire en pire. Sauf que l'aide internationale est arrivée. Pour nous, c'est un espoir, parce que ça fait presque 48 h que des gens sont sous les décombres. Et les dégâts sont vraiment grands. C'est presque 300 édifices qui sont tombés dans le secteur. Et en plus, les gens ne travaillaient pas, donc ils étaient à la maison, parce qu'on fête aussi la Saint-Jean au Venezuela.»

Soraya Benitez

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