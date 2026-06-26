Séismes dévastateurs au Venezuela

Les deux séismes ayant récemment frappé le Venezuela ont eu de réels effets dévastateurs ; on dénombre au moins 920 morts et plus de 50 000 disparus, particulièrement dans la région de La Guaira.

Les secours en provenance de nombreux pays, dont les États-Unis et le Mexique, sont à pied d’œuvre dans des conditions extrêmement difficiles pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.

Écoutez Soraya Benitez, présidente du Forum démocratie Canada-Venezuela, et Marcel Rouaix, habitant de Caracas au Venezuela et directeur de la Chambre de commerce France-Venezuela, brosser le portrait de cette terrible situation, vendredi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.