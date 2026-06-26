Chaque vendredi, Andréanne Théberge propose aux auditeurs du 98.5 de sortir de leur zone de confort en se lançant un défi pour le week-end.

Cette semaine, pas besoin de gravir une montagne ni de sauter en parachute : le défi consiste tout simplement à pousser la chansonnette sous la douche.

Si l'exercice peut sembler banal ou purement ludique, de nombreuses études scientifiques démontrent qu'il cache de formidables bienfaits pour la santé physique et mentale.

Écoutez à ce sujet la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, vendredi, au Québec maintenant.