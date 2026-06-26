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Santé

Pourquoi vous devriez chanter sous la douche selon la science?

par 98.5

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8:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 juin 2026 17:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Andréanne Théberge
Andréanne Théberge
Pourquoi vous devriez chanter sous la douche selon la science?
Si l'exercice peut sembler banal ou purement ludique, de nombreuses études scientifiques démontrent qu'il cache de formidables bienfaits pour la santé physique et mentale. / nikkytok/Adobe Stock

Chaque vendredi, Andréanne Théberge propose aux auditeurs du 98.5 de sortir de leur zone de confort en se lançant un défi pour le week-end.

Cette semaine, pas besoin de gravir une montagne ni de sauter en parachute : le défi consiste tout simplement à pousser la chansonnette sous la douche.

Si l'exercice peut sembler banal ou purement ludique, de nombreuses études scientifiques démontrent qu'il cache de formidables bienfaits pour la santé physique et mentale.

Écoutez à ce sujet la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, vendredi, au Québec maintenant.

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