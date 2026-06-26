Nouvelles en région

Les fortes précipitations de juin au Saguenay–Lac-Saint-Jean rendent les champs inaccessibles et gorgés d’eau, empêchant les travaux agricoles, comme les récoltes de foin et le désherbage.
Écoutez Arnaud Chrétien, journaliste pour Cogeco Nouvelles au Saguenay, brosser le portrait de la situation vendredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Selon Environnement Canada, il serait tombé jusqu'à 142 millimètres de pluie depuis le début du mois au Saguenay, et environ de 109 millimètres du côté du Lac Saint-Jean. C'est largement au-dessus des moyennes de saison. Et on le sait, pour les agriculteurs, c'est bon que les champs soient hydratés, mais quand ils le sont trop, ce n’est pas super bon.»