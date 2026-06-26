Nouvelles en région

Les fortes précipitations de juin au Saguenay–Lac-Saint-Jean rendent les champs inaccessibles et gorgés d’eau, empêchant les travaux agricoles, comme les récoltes de foin et le désherbage.

Écoutez Arnaud Chrétien, journaliste pour Cogeco Nouvelles au Saguenay, brosser le portrait de la situation vendredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.