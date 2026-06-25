Combien coûtent-ils?

Est-ce qu'on a assez de journées fériées au Québec?
Écoutez à ce sujet Philippe Goulet Coulombe au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Le Québec a-t-il plus ou moins de jours fériés que d'autres régions du monde?
- Le Québec a bien moins de jours fériés que l’Autriche (13) et le Japon (16), et que plusieurs pays européens;
- On aborde l’impact économique des jours fériés, citant l’exemple du Danemark où la suppression d’un férié a eu un effet négligeable sur le PIB;
- On mentionne aussi les bénéfices intangibles, comme le repos et la productivité accrue, et rappelle que le calcul du coût économique d’un férié est complexe et nuancé.