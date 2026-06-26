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France contre la Norvège au Mondial 2026

«La France peut sincèrement être inarrêtable» -Evelyne Audet

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 juin 2026 16:02

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Evelyne Audet
Evelyne Audet
«La France peut sincèrement être inarrêtable» -Evelyne Audet
La France et la Norvège se livrent présentement un match passionnant au Mondial de la FIFA, notamment grâce à la présence de joueurs célèbres, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, très en forme depuis le début de la rencontre. / Martin Meissner / The Associated Press

La France et la Norvège se livrent présentement un match passionnant en Coupe du monde, notamment grâce à la présence de joueurs célèbres, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, très en forme depuis le début de la rencontre.

Ce dernier est par ailleurs à l’origine de tous les buts de la France, qui mène 3-1 face à la Norvège.

Écoutez Evelyne Audet en discuter vendredi lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Si la France a ce gars, Dembélé qui joue aussi bien, et en plus de Mbappé, qui est capable de faire ce que l’on connaît et qui sert Dembélé en plus, la France peut sincèrement être inarrêtable.»

Evelyne Audet

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