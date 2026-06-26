France contre la Norvège au Mondial 2026

La France et la Norvège se livrent présentement un match passionnant en Coupe du monde, notamment grâce à la présence de joueurs célèbres, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, très en forme depuis le début de la rencontre.
Ce dernier est par ailleurs à l’origine de tous les buts de la France, qui mène 3-1 face à la Norvège.
Écoutez Evelyne Audet en discuter vendredi lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Si la France a ce gars, Dembélé qui joue aussi bien, et en plus de Mbappé, qui est capable de faire ce que l’on connaît et qui sert Dembélé en plus, la France peut sincèrement être inarrêtable.»