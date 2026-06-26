France contre la Norvège au Mondial 2026

La France et la Norvège se livrent présentement un match passionnant en Coupe du monde, notamment grâce à la présence de joueurs célèbres, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, très en forme depuis le début de la rencontre.

Ce dernier est par ailleurs à l’origine de tous les buts de la France, qui mène 3-1 face à la Norvège.

Écoutez Evelyne Audet en discuter vendredi lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.