Taylor Swift signe la chanson thème du film

Alors que Histoire de jouets 5 prend l'affiche vendredi, Anaïs Guertin-Lacroix revient sur les origines chaotiques de cette franchise culte.

En 1993, lors d'un «Vendredi noir» resté gravé dans les mémoires, Disney a failli annuler le tout premier film, le jugeant trop violent et adulte...

Plus de deux décennies plus tard, le nouvel opus, qui intègre l'arrivée perturbatrice des tablettes électroniques dans l'univers des enfants, récolte déjà une note impressionnante de 94 % sur Rotten Tomatoes.

Écoutez la chronique culturelle avec Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Lagacé le matin.