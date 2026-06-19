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Taylor Swift signe la chanson thème du film

Disney a failli «tirer la plogue»: les secrets méconnus du premier Toy Story

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 juin 2026 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Disney a failli «tirer la plogue»: les secrets méconnus du premier Toy Story
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Alors que Histoire de jouets 5 prend l'affiche vendredi, Anaïs Guertin-Lacroix revient sur les origines chaotiques de cette franchise culte.

En 1993, lors d'un «Vendredi noir» resté gravé dans les mémoires, Disney a failli annuler le tout premier film, le jugeant trop violent et adulte...

Plus de deux décennies plus tard, le nouvel opus, qui intègre l'arrivée perturbatrice des tablettes électroniques dans l'univers des enfants, récolte déjà une note impressionnante de 94 % sur Rotten Tomatoes.

Écoutez la chronique culturelle avec Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Lagacé le matin

«Disney a voulu [...] tirer la plogue en disant: "C'est mauvais, c'est violent, ça ne va pas fonctionner".»

Anaïs Guertin-Lacroix

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