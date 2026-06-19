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Passage ralenti chez les professionnels

NBA: le casse-tête financier du repêchage face aux millions universitaires

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 juin 2026 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Jean
Louis Jean
NBA: le casse-tête financier du repêchage face aux millions universitaires
Louis Jean / Cogeco Média

Dans la NBA, à l'approche du repêchage, un immense défi se dessine: les nouvelles règles financières universitaires incitent les meilleurs athlètes à retarder leur passage chez les professionnels, modifiant ainsi la qualité des joueurs disponibles. 

Écoutez la chronique sportive de Louis Jean, vendredi à Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Patrice Bergeron recevra l'honneur ultime des Bruins de Boston, qui retireront son célèbre numéro 37;
  • Au baseball, les Blue Jays de Toronto reprennent leur souffle après avoir balayé les Red Sox de Boston.

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