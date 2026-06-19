Passage ralenti chez les professionnels

Dans la NBA, à l'approche du repêchage, un immense défi se dessine: les nouvelles règles financières universitaires incitent les meilleurs athlètes à retarder leur passage chez les professionnels, modifiant ainsi la qualité des joueurs disponibles.
Écoutez la chronique sportive de Louis Jean, vendredi à Lagacé le matin.
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