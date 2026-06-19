Interdire les réseaux sociaux aux jeunes

Le projet de loi C-34, qui vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans au Canada, suscite de vives inquiétudes.

Si les impacts psychologiques des écrans sur les adolescents sont largement documentés, le point de vue des créateurs de contenu apporte un éclairage nouveau.

Dans une lettre ouverte, le chroniqueur Philippe Lacroix prévient qu'une telle mesure pourrait étouffer la culture québécoise auprès des nouvelles générations.

Face à ce décalage entre la protection de la jeunesse et la vitalité culturelle, le débat s'enflamme sur la place du Québec au sein des géants du Web.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.