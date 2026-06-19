Un coût astronomique pour «une petite ville»

Le chroniqueur Luc Ferrandez n'a pas mâché ses mots quant au dévoilement du projet de tramway à Gatineau, évalué à 8 milliards de dollars.

Selon lui, il est irréaliste de vouloir implanter un tel réseau dans une ville de la taille de Gatineau, pour un tel montant «astronomique».

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, vendredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.