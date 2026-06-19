Un coût astronomique pour «une petite ville»

Le chroniqueur Luc Ferrandez n'a pas mâché ses mots quant au dévoilement du projet de tramway à Gatineau, évalué à 8 milliards de dollars.
Selon lui, il est irréaliste de vouloir implanter un tel réseau dans une ville de la taille de Gatineau, pour un tel montant «astronomique».
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, vendredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.
«Gatineau, on les aime bien, mais c’est une petite ville. À 8 milliards de dollars, c'est pas Shanghai, là! [...] c'est juste un petit tramway de 24 kilomètres.»
Luc Ferrandez souligne que pour qu'un tramway soit viable, la densité de population doit justifier une fréquentation élevée et régulière. Il critique le manque de vision à long terme du gouvernement caquiste qui, après huit ans de réflexion, se retrouve au point mort.
À l'inverse, il note avec ironie que lorsqu'il s'agit du projet du troisième lien à Québec, le coût n'est curieusement «jamais trop cher» pour le gouvernement, qui tente ainsi de freiner la progression du Parti québécois et des conservateurs dans la région.