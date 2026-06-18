Confidences et émotions fortes

Le légendaire patineur de vitesse courte piste Marc Gagnon, aujourd'hui entraîneur-chef de l’équipe canadienne, ouvre son cœur comme jamais, en grande entrevue à Radio textos.

Avec sa sensibilité si attachante, il nous plonge dans les coulisses ultra-stressantes des Jeux olympiques, évoque son choix inspirant de la sobriété, et se laisse surprendre par une tendre déclaration de sa femme.

Écoutez Marc Gagnon, quintuple médaillé olympique en patinage de vitesse courte piste, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay.