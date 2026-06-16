 Aller au contenu
Le lancer le plus rapide de l'histoire

Un prodige nommé Jacob Misiorowski

par 98.5 Sports

0:00
9:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juin 2026 20:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Un prodige nommé Jacob Misiorowski
Jacob Misiorowski après un match complet de 15 retraits sur trois prises. / AP/Aaron Gash

Il y a quelques années, un certain Shohei Othani a monopolisé l'attention. Cette saison, un certain Jacob Misiorowski fait écarquiller les yeux.

Écoutez Alex Agostino parler du lanceur des Brewers de Milwaukee avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On fait le suivi du joueur québécois Maxime Blain;
  • Jacob Misiorowski, le nouveau lanceur prodige du baseball;
  • Contre les Phillies, la semaine dernière, il a lancé un match complet, réussi un jeu blanc, retiré 15 retraits frappeurs sur des prises, donné aucun but sur balles, le tout, en moins de 100 tirs, et en inscrivant un lancer à 104,4 milles à l'heure.
  • Ça ne va pas bien pour les Blue Jays de Toronto, mais ils sont toujours dans la course.

Vous aimerez aussi

On parle de Josh Anderson... le joueur de baseball
Les amateurs de sports
On parle de Josh Anderson... le joueur de baseball
0:00
6:56
Le baseball séduit de plus en plus les jeunes Québécois
La commission
Le baseball séduit de plus en plus les jeunes Québécois
0:00
7:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je voulais former un champion du monde» -Russ Anber
Rattrapage
Intronisé au panthéon de la boxe
«Je voulais former un champion du monde» -Russ Anber
«On a hâte de voir ce que Simon peut nous donner» -Daniel Brière
Rattrapage
Simon Benoit à Philadelphie
«On a hâte de voir ce que Simon peut nous donner» -Daniel Brière
«New York est le coeur de cette coupe du monde» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
«New York est le coeur de cette coupe du monde» -Meeker Guerrier
«À 68 ans, je pense que c'est une bonne décision de ne pas le ramener» -Waite
Rattrapage
Tortorella ne sera pas de retour à Las Vegas
«À 68 ans, je pense que c'est une bonne décision de ne pas le ramener» -Waite
«Tu ne peux pas juger un gardien juste sur une saison» -Arpon Basu
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Montembeault va-t-il demeurer à Montréal?
«Tu ne peux pas juger un gardien juste sur une saison» -Arpon Basu
«J'étais tellement heureux de voir mon Mbappé m'offrir deux buts»
Rattrapage
Mondial 2026
Jérôme Charlebois a assisté à la victoire
«J'étais tellement heureux de voir mon Mbappé m'offrir deux buts»
La France fait son entrée avec une victoire contre le Sénégal
Rattrapage
Mondial 2026
Doublé de Mbappé
La France fait son entrée avec une victoire contre le Sénégal
Jalen Brunson et les Knicks, rois de New York
Rattrapage
NBA
Jalen Brunson et les Knicks, rois de New York
Environ un million de nouveaux abonnés pour Paramount après le Gala UFC de Trump
Rattrapage
La valeur du sport
Environ un million de nouveaux abonnés pour Paramount après le Gala UFC de Trump
«C'est la victoire d'une façon de faire» -Antoine Roussel
Rattrapage
Les Hurricanes, champions
«C'est la victoire d'une façon de faire» -Antoine Roussel
Maxime Massé, des Saguenéens de Chicoutimi, joueur par excellence
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hockey canadien junior
Maxime Massé, des Saguenéens de Chicoutimi, joueur par excellence
«C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire» -Vincent Destouches
Rattrapage
Mondial 2026
Match nul entre Cap-Vert et l'Espagne
«C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire» -Vincent Destouches
On compare les unités défensives des Hurricanes et des Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Hurricanes champions
On compare les unités défensives des Hurricanes et des Canadiens
«Le gars qui était sur le banc avait gagné la coupe» -Dany Dubé
Rattrapage
Tortorella aurait-il dû utiliser Adin Hill?
«Le gars qui était sur le banc avait gagné la coupe» -Dany Dubé