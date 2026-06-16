Le lancer le plus rapide de l'histoire

Il y a quelques années, un certain Shohei Othani a monopolisé l'attention. Cette saison, un certain Jacob Misiorowski fait écarquiller les yeux.
Écoutez Alex Agostino parler du lanceur des Brewers de Milwaukee avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On fait le suivi du joueur québécois Maxime Blain;
- Jacob Misiorowski, le nouveau lanceur prodige du baseball;
- Contre les Phillies, la semaine dernière, il a lancé un match complet, réussi un jeu blanc, retiré 15 retraits frappeurs sur des prises, donné aucun but sur balles, le tout, en moins de 100 tirs, et en inscrivant un lancer à 104,4 milles à l'heure.
- Ça ne va pas bien pour les Blue Jays de Toronto, mais ils sont toujours dans la course.