Le fédéral change son fusil d'épaule

La décision surprise d'Ottawa de réautoriser certains pesticides précédemment bannis soulève des questions.

Introduit discrètement en fin de session parlementaire sans consultation avec le comité de l'environnement, ce règlement omnibus suscite une vive controverse.

Luc Ferrandez rappelle que si l'argument économique et la productivité agricole sont souvent mis de l'avant, l'impact sur la santé et l'environnement demeure alarmant.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.