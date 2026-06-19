Cap du milliard de dollars de recettes

L'ascension fulgurante de Bad Bunny se poursuit.

Le chanteur portoricain vient de franchir le cap impressionnant du milliard de dollars de recettes de billetterie en carrière, devenant le premier artiste à réaliser cet exploit sans se produire majoritairement en anglais.

Actuellement à Madrid, la star continue de déplacer les foules avec une série de 10 concerts à guichets fermés devant 70 000 personnes chaque soir.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix vendredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés