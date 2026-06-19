Clin d'œil viral à la calvitie de Woody

Chaque grand succès au cinéma trouve désormais son écho sur les plateformes numériques, et le dernier volet d'Histoire de jouets ne fait pas exception.

Sur TikTok, le Toy Story Challenge cumule des centaines de millions de visionnements.

Par ailleurs, la bande-annonce a suscité une vive réaction chez les trentenaires et quarantenaires à la suite d'un détail viral: un début de calvitie humoristique visible sur le crâne du cowboy Woody.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique sur les réseaux sociaux vendredi.