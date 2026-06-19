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Des effets insoupçonnés du sémaglutide

Ozempic: une réduction drastique de 62% des comportements impulsifs

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 juin 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Ozempic: une réduction drastique de 62% des comportements impulsifs
Martin Carli / Les médicaments de type Ozempic peuvent avoir des propriétés inatendues.

Martin Carli met en lumière les propriétés inattendues de l’Ozempic.

En plus de ses effets sur le diabète et le poids, une méga étude observationnelle révèle que cette molécule réduirait le risque de cancer du sein de plus de 30%.

Plus surprenant encore, l'Ozempic agit sur le cerveau en affaiblissant le lien entre l'impulsivité et les comportements violents de 62%. 

Écoutez la chronique scientifique avec Martin Carli, vendredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé

  • Les neurosciences de la contagion du rire, un mécanisme lié au système d'opioïdes naturel du cerveau qui renforce nos liens sociaux.

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