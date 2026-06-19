Des effets insoupçonnés du sémaglutide

Martin Carli met en lumière les propriétés inattendues de l’Ozempic.

En plus de ses effets sur le diabète et le poids, une méga étude observationnelle révèle que cette molécule réduirait le risque de cancer du sein de plus de 30%.

Plus surprenant encore, l'Ozempic agit sur le cerveau en affaiblissant le lien entre l'impulsivité et les comportements violents de 62%.

Écoutez la chronique scientifique avec Martin Carli, vendredi à Lagacé le matin.

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