Cessez-le-feu au Moyen-Orient menacé

L'entente de principe récemment signée à Versailles entre Donald Trump et l'Iran est loin de garantir la paix au Moyen-Orient, selon l’analyste Jean-François Lépine qui qualifie cette démarche de «pure improvisation» et d'«absurde» sur le plan diplomatique.

Alors que les hostilités se multiplient sur le terrain entre Israël et le Hezbollah au Liban, les négociations initialement prévues en Suisse sont déjà paralysées.

Il prévoit un été lourd d'incertitudes géopolitiques, exacerbé par le rôle trouble d'Israël et l'imminence de sommets internationaux cruciaux.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.