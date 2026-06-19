À Davos, au G7 et à l'international

Dans le cadre de sa dernière chronique avant la pause estivale, Dimitri Soudas analyse la performance remarquable de Mark Carney lors du récent Sommet du G7.
Le premier ministre canadien y a fait preuve d'un ascendant international fort peu commun pour un chef de gouvernement du Canada, s'imposant comme une figure incontournable auprès de ses pairs étrangers.
Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter l'envergure politique du premier ministre, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Mark Carney semble [...] attirer les autres chefs d'État et chefs de gouvernement. Ce n'est pas habituel pour le premier ministre du Canada.»
Le chroniqueur a notamment mis en lumière le fait qu'Emmanuel Macron, président de ce G7, a tenu à rencontrer Mark Carney en tête-à-tête avant même le début officiel du sommet afin de planifier une stratégie commune.
Ce positionnement stratégique, combiné au parcours de Carney comme gouverneur de banques centrales, confirme son statut de passage obligé sur la scène internationale.