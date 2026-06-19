À Davos, au G7 et à l'international

Dans le cadre de sa dernière chronique avant la pause estivale, Dimitri Soudas analyse la performance remarquable de Mark Carney lors du récent Sommet du G7.

Le premier ministre canadien y a fait preuve d'un ascendant international fort peu commun pour un chef de gouvernement du Canada, s'imposant comme une figure incontournable auprès de ses pairs étrangers.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter l'envergure politique du premier ministre, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.