Québécoise tuée par son conjoint en 2007

La journaliste d'enquête à La Presse, Isabelle Hachey, révèle un développement majeur survenu 19 ans après le meurtre sauvage de Rachelle Wrathmall dans les Cantons-de-l'Est.

Le procureur général de la Guinée a officiellement ouvert une enquête criminelle visant directement le principal suspect dans cette affaire, Rafiou Sow.

Ce coup de théâtre fait suite à une dénonciation officielle visant expressément cet homme, qui s'était enfui en Afrique dans les heures ayant suivi le crime commis en juin 2007.

Écoutez la journaliste de La Presse, Isabelle Hachey, faire le point dans ce dossier vendredi à Lagacé le matin.

La journaliste a retrouvé Rafiou Sow à Conakry, la capitale, où il s'est recyclé en chef d'un micro-parti politique d'opposition.

En piégeant le suspect sous le prétexte d'une entrevue politique locale, Isabelle Haché a pu le confronter sur le meurtre en question. Le suspect a nié puis a abruptement mis fin à l'entretien après 12 minutes.