En vue de la rentrée

La prochaine rentrée radio sera marquée par des transitions et l'arrivée de nouveaux visages à Lagacé le matin.

Bénédicte Lebel, qui couvrait l'actualité judiciaire et policière depuis cinq ans, relève un nouveau défi en devenant la nouvelle chroniqueuse culturelle de l'émission. Elle succède ainsi à Catherine Brisson.

Carl Marchand, journaliste à Cogeco Nouvelles, se joint à l'équipe afin de devenir chroniqueur aux affaires judiciaires.

Alexandre Leblond prendra la relève de Marie-Eve Fournier pour la chronique financière et économique, du lundi au vendredi.

L'identité de la personne qui succédera à Jonathan Trudeau à la chronique politique sera annoncée au cours des prochaines semaines.

Patrick Lagacé et son équipe seront de retour le 17 août prochain. D'ici là, Philippe Cantin et son équipe prendront le relais dès lundi prochain, 5h30.