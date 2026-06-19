Le dernier scoop de Jonathan Trudeau

À l'occasion de sa dernière chronique politique, Jonathan Trudeau révèle que l'actuelle première ministre Christine Fréchette se présenterait dans la circonscription de Trois-Rivières lors des prochaines élections.

Même s'il ne s'agit pas de son comté actuel, elle est députée de Sanguinet, cette dernière possède de profondes racines dans la région.

Jonathan Trudeau rappelle notamment que Christine Fréchette est originaire de Trois-Rivières et qu'elle y avait symboliquement lancé sa campagne à la chefferie ainsi que sa première activité officielle à titre de première ministre.

Le mouvement stratégique de la première ministre vers Trois-Rivières enverrait un message fort sur l'importance des régions pour la CAQ.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, vendredi matin, à l'émission de Paul Arcand.

Par ailleurs, ce segment marquait les adieux officiels de Jonathan Trudeau après cinq années au micro du 98.5.

Le chroniqueur s'est dit extrêmement choyé et reconnaissant du lien de confiance et de la complicité développés au quotidien avec les auditeurs à une heure aussi cruciale de la routine matinale.