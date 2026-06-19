Un match trop facile?

En direct des États-Unis, le journaliste Meeker Guerrier dresse un bilan du match historique où le Canada a dominé le Qatar par la marque de 6-0.

Malgré l'ampleur du score, il estime que chaque nation mérite sa place, soulignant l'adaptation nécessaire à cette première formule à 48 équipes.

Présent à New York, il décrit l'effervescence et l'ambiance électrique qui règnent dans les bars de Manhattan.

Enfin, il anticipe le duel de vendredi soir entre Haïti et le Brésil à Philadelphie, un affrontement hautement émotif pour la diaspora haïtienne qui voue une passion historique pour la sélection brésilienne.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sport au 98,5, brosser le portrait de l'ambiance pour le Mondial aux États-Unis, vendredi à Lagacé le matin.