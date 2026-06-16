Intronisé au panthéon de la boxe

Ross Anber a été intronisé en fin de semaine au Temple de la renommée de la boxe, à Canastota, dans l'État de New York. Il est devenu le premier entraîneur canadien à accéder à ce panthéon.
Écoutez Ross Anber faire le survol de sa carrière en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Anber partage son parcours depuis Sainte-Adèle, influencé par les Jeux olympiques de Montréal de 1976 et Howard Davis;
- Il évoque ses réalisations, dont la formation de champions du monde comme Otis Grant et David Lemieux;
- Anber parle aussi de son rôle de soigneur international et de la fabrication d’équipement;
- L'entraîneur évoque ses moments marquants, comme le combat Jean Pascal vs Lucian Bute à Montréal.
- Ross Amber lancera sous peu son livre sur la boxe.