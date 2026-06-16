Intronisé au panthéon de la boxe

Ross Anber a été intronisé en fin de semaine au Temple de la renommée de la boxe, à Canastota, dans l'État de New York. Il est devenu le premier entraîneur canadien à accéder à ce panthéon.

Écoutez Ross Anber faire le survol de sa carrière en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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