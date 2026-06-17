Un triplé en ouverture

La Coupe du monde nous a offert des performances individuelles exceptionnelles depuis 36 heures.

Écoutez les spécialistes de soccer Arcadio Marcuzzi - en chemin vers Vancouver - et Vincent Destouches - en studio - analyser les matchs du Mondial avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Et on parle d'entrée de jeu du triplé de Lionel Messi contre l'Algérie.

Les sujets discutés

Arcadio Marcuzzi: «C’est rare pour nous, les Argentins, de ne pas souffrir durant les matchs de la Coupe du monde. Et (mardi), on s'est régalés»;

Marcuzzi: «C’est unanime: Messi met tout le monde d’accord»;

Marcuzzi: «Messi, de s’inscrire dans la durée comme ça, c’est incroyable»;

Un polémique autour d’une faute de Messi: aurait-il dû recevoir un carton rouge? «Il aura dû recevoir un carton jaune», estime Vincent Destouches;

Vincent Destouches: «Ça reste à prouver que, sans Ronaldo, le Portugal serait meilleur»;

Le match Angleterre-Croatie, le meilleur du tournoi jusqu'ici;

Alphonso Davies sera-t-il là (jeudi) pour le Canada?

Destouches: «Il y a un débat autour de Jonathan David». Présent, ou pas, contre le Qatar?