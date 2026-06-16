Wall Street

Le chroniqueur Luc Ferrandez se montre très critique face à l'entrée en bourse historique de SpaceX, devenue l'entreprise la plus valorisée de l'histoire lors de son appel public à l'épargne.

Pour lui, une capitalisation boursière atteignant 100 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise relève de la pure spéculation et d'un emballement irrationnel des marchés.

S'il reconnaît des réussites techniques réelles, comme le développement de moteurs de fusées complexes ou le succès commercial du réseau de satellites Starlink, il demeure profondément sceptique quant à la rentabilité à long terme des projets d'Elon Musk, notamment ses ambitions de colonisation de l'espace.

Il compare ces projets à d'autres échecs technologiques passés de l'homme d'affaires, comme le projet Hyperloop.

Écoutez Luc Ferrandez analyser la situation, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.