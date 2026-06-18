Le Canada disputera le match l'un des matchs les plus importants de son histoire en affrontant le Qatar jeudi soir dans le cadre de la Coupe du monde de soccer, à Vancouver.
Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet discuter des enjeux très élevés de cette rencontre au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«C'est réaliste de signer une victoire. Et cette année, le format de Coupe du monde, c'est 48 équipes divisées en douze groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe sortent automatiquement en phase éliminatoire. Ça veut dire qu'avec une nulle qu'on a déjà, si on ajoute une victoire, c'est presque assuré qu'on sort du groupe pour aller en phase éliminatoire. Le hic, c'est que c'est exactement la même chose pour le Qatar»