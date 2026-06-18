Triple médaillée olympique en patinage de vitesse, Marianne St-Gelais sera officiellement intronisée au Panthéon des sports du Québec au sein de la cohorte 2026.

L'athlète revient sur sa carrière, révélant notamment qu'elle a débuté le patinage de vitesse à l'âge de 10 ans, ce qui lui a valu beaucoup de scepticisme quant à ses possibilités de faire carrière dans ce sport.

Celle qui coanime l'émission du matin à Rythme Saguenay se confie également sur la pression d'être un modèle, un rôle exigeant qui repose malgré eux sur les épaules des athlètes d'élite.

Écoutez l'entrevue complète de Marianne St-Gelais au micro de Jean-Sébastien Hammal, jeudi, au Québec maintenant.