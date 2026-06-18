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Intronisée au Panthéon des sports du Québec

«Quand j'ai commencé mon sport, on m'a dit que je n'aurais pas de carrière»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 18:20

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marianne St-Gelais
Marianne St-Gelais
«Quand j'ai commencé mon sport, on m'a dit que je n'aurais pas de carrière»
Marianne St-Gelais / Cogeco Média

Triple médaillée olympique en patinage de vitesse, Marianne St-Gelais sera officiellement intronisée au Panthéon des sports du Québec au sein de la cohorte 2026.

L'athlète revient sur sa carrière, révélant notamment qu'elle a débuté le patinage de vitesse à l'âge de 10 ans, ce qui lui a valu beaucoup de scepticisme quant à ses possibilités de faire carrière dans ce sport.

Celle qui coanime l'émission du matin à Rythme Saguenay se confie également sur la pression d'être un modèle, un rôle exigeant qui repose malgré eux sur les épaules des athlètes d'élite.

Écoutez l'entrevue complète de Marianne St-Gelais au micro de Jean-Sébastien Hammal, jeudi, au Québec maintenant.

«Quand j'ai commencé mon sport, à 10 ans, on m'a dit que je n'aurais pas de carrière parce que je commençais trop tard...»

Marianne St-Gelais

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