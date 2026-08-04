 Aller au contenu
L'or au relais 4 x 100m il y a 30 ans

«Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me parle d'Atlanta» -Bruny Surin

par 98.5 Sports

0:00
37:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 août 2026 21:12

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me parle d'Atlanta» -Bruny Surin
Donovan Bailey, Bruny Surin, Robert Esmie et Glenroy Gilbert après leur victoire au relais 4 x 100 mètres, aux JO d'Atlanta, en 1996 / AP/Denis Paquin

Légende de l'athlétisme canadien, Bruny Surin aura connu une carrière phénoménale qui s'étale sur plusieurs décennies.

Écoutez Bruny Surin survoler des étapes marquantes de sa carrière lors d'une longue entrevue avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Né en Haïti en 1967, Bruny Surin est arrivé au Québec en 1975;
  • Il évoque ses débuts au basketball à la polyvalente Lucien-Pagé puis sa transition vers l’athlétisme sous l’influence de Daniel St-Hilaire: «Daniel St-Hilaire a été un vendeur de rêve»;
  • La visualisation a changé la vie de Bruny Surin;
  • Lors de ses premiers Jeux olympiques, à Séoul, en 1988, Bruny Surin faisait du... saut en longueur;
  • «C'était les JO de Carl Lewis et de Ben Johnson. Quand c'était la qualification de Carl Lewis ou de Ben Johnson, le stade arrêtait. Tous les autres, on était presque des accessoires. Moi, j'étais un accessoire. Je l'ai vécu comme ça.»
  • «Le scandale (Ben Johnson), comment je l'ai vécu? Ce n’était pas vivable»;
  • Bruny Surin a commencé le sprint en 1989: «J’avais l’étiquette du successeur à Ben Johnson»;
  • Au JO de Barcelone, en 1992, il se rend en finale du 100m. Il termine au quatrième rang, même s'il a mené durant les 50 premiers mètres. C'est là qu'il engage un psychologue;
  • La déception au 100m, à Atlanta, en 1996, quand il rate la finale: «''Je me suis dit: "Tu dois courir pour toi et pour le plaisir."»
  • La médaille d’or au relais 4 x 100m à Atlanta, quelques jours plus tard;
  • «Trente ans plus tard, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me parle d'Atlanta»;
  • Bruny Surin et Donovan Bailey détiennent toujours conjointement le record canadien sur 100m de 9,84 secondes;
  • Installations sportives: «J’aimerais avoir une piste de 200m au stade olympique».

Vous aimerez aussi

Victoire de Gabriel Diallo: «Le public était gonflé à bloc»
Le Québec maintenant
Victoire de Gabriel Diallo: «Le public était gonflé à bloc»
0:00
8:16
Les Blue Jays tirent un trait sur la saison 2026
Bonsoir les sportifs
Les Blue Jays tirent un trait sur la saison 2026
0:00
9:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Un tournoi de golf caritatif pour Ann-Renée Desbiens
Rattrapage
Pour encourager les adolescentes à faire du sport
Un tournoi de golf caritatif pour Ann-Renée Desbiens
Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson défendront leur titre
Rattrapage
Volley-ball de plage à Montréal
Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson défendront leur titre
Patrick Mahomes toujours au sommet, mais...
Rattrapage
Selon les dirigeants et entraîneurs de la NFL
Patrick Mahomes toujours au sommet, mais...
Les athlètes du Québec ont remporté 27 des 62 médailles canadiennes
Rattrapage
Jeux du Commonwealth
Les athlètes du Québec ont remporté 27 des 62 médailles canadiennes
Blessé à la cheville, Denis Shapovalov abandonne
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Blessé à la cheville, Denis Shapovalov abandonne
«Il faut parler d'autre chose pour intéresser le public à autre chose»
Rattrapage
Hormis les Canadiens, point de salut?
«Il faut parler d'autre chose pour intéresser le public à autre chose»
«Pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses chez nous?»
Rattrapage
Agrandissement du stade de tennis
«Pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses chez nous?»
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Rattrapage
Durant le week-end d'Osheaga
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
Rattrapage
Le plus gros échange dans le Baseball majeur
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Blue Jays ont fait une foule d'échanges
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
Rattrapage
Le retour de Kevin Owens
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
Rattrapage
Après cinq ans d'existence
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
Rattrapage
Le président de la FIFA abandonne son projet
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
Rattrapage
Alexander et Philpot brillent
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell