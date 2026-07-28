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Victoire en prolongation à l’Omnium Osprey Valley

«C'était spécial de vivre ça» -Étienne Papineau

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 juillet 2026 20:08

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«C'était spécial de vivre ça» -Étienne Papineau
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le golfeur québécois Étienne Papineau, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a remporté l’Omnium Osprey Valley, à Toronto, sur le PGA Tour Americas.

Écoutez Étienne Papineau commenter cette victoire avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Papineau a battu Jack London en prolongation pour sa victoire;
  • Un moment exceptionnel à vivre avec sa famille;
  • Sa normale au premier trou de prolongation: «Probablement la meilleure normale de ma carrière»;
  • Sa victoire le propulse au cinquième rang du classement;
  • Papineau vise une place sur le Korn Ferry Tour, ayant déjà deux ans d’expérience sur ce circuit;
  • Il souligne l’importance du soutien mental de son entourage, notamment son cadet, sa famille et ses amis.
  • Papineau s’entraîne l’hiver en Floride (West Palm Beach, Jupiter) et l’été au Québec.

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