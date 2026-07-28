Victoire en prolongation à l’Omnium Osprey Valley

Le golfeur québécois Étienne Papineau, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a remporté l’Omnium Osprey Valley, à Toronto, sur le PGA Tour Americas.
Écoutez Étienne Papineau commenter cette victoire avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Papineau a battu Jack London en prolongation pour sa victoire;
- Un moment exceptionnel à vivre avec sa famille;
- Sa normale au premier trou de prolongation: «Probablement la meilleure normale de ma carrière»;
- Sa victoire le propulse au cinquième rang du classement;
- Papineau vise une place sur le Korn Ferry Tour, ayant déjà deux ans d’expérience sur ce circuit;
- Il souligne l’importance du soutien mental de son entourage, notamment son cadet, sa famille et ses amis.
- Papineau s’entraîne l’hiver en Floride (West Palm Beach, Jupiter) et l’été au Québec.