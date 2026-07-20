Week-end mouvementé à l'Omnium britannique avec une controverse liée à Bryson DeChambeau et une formidable victoire du Néo-Zélandais Ryan Fox.

Écoutez le professionnel de golf québécois Yohann Benson commenter l'Omnium britannique avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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