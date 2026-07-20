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Omnium britannique

La controverse de Bryon DeChambeau et le triomphe de Ryan Fox

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 juillet 2026 20:00

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
La controverse de Bryon DeChambeau et le triomphe de Ryan Fox
Ryan Fox a remporté l'Omnium britannique. / AP/Peter Morrison

Week-end mouvementé à l'Omnium britannique avec une controverse liée à Bryson DeChambeau et une formidable victoire du Néo-Zélandais Ryan Fox.

Écoutez le professionnel de golf québécois Yohann Benson commenter l'Omnium britannique avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Rory McIlroy ramasse Byron DeChambeau après la pénalité dont il a écopé et son attitude sur le terrain;
  • Le Néo-Zélandais Ryan Fox livre une fin de parcours formidable et il remporte l'Omnium britannique;
  • Sam Burns a raté son coup, mais il va remporter un tournoi du grand chelem sous peu, pense Benson;
  • Scottie Scheffler aurait pu gagner le tournoi, n'eût été de son fer droit.

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