Week-end mouvementé à l'Omnium britannique avec une controverse liée à Bryson DeChambeau et une formidable victoire du Néo-Zélandais Ryan Fox.
Écoutez le professionnel de golf québécois Yohann Benson commenter l'Omnium britannique avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Rory McIlroy ramasse Byron DeChambeau après la pénalité dont il a écopé et son attitude sur le terrain;
- Le Néo-Zélandais Ryan Fox livre une fin de parcours formidable et il remporte l'Omnium britannique;
- Sam Burns a raté son coup, mais il va remporter un tournoi du grand chelem sous peu, pense Benson;
- Scottie Scheffler aurait pu gagner le tournoi, n'eût été de son fer droit.