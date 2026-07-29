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Bryce Harper demande de l'aide à Philadelphie

Les Blue Jays seront-ils vendeurs?

par 98.5 Sports

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11:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juillet 2026 20:20

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Les Blue Jays seront-ils vendeurs?
Alex Agostino / Cogeco Média

Bryce Harper demande de l'aide à son organisation, les Phillies de Philadelphie, avant la date limite des transactions.

Écoutez à ce sujet Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Bryce Harper demande de l'aide à son organisation. Les Phillies vont-ils réagir?
  • Toutes les équipes sont à la recherche des mêmes types de joueurs;
  • Les Phillies traversent une période difficile (2 victoires, 8 défaites), mais restent en course pour les séries;
  • Les Blue Jays doivent décider de l'avenir de joueurs comme Vladimir Guerrero Jr., George Springer et Okamoto;
  •  Les Tigers pourraient échanger Tarik Skubal.

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