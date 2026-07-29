Bryce Harper demande de l'aide à Philadelphie

Bryce Harper demande de l'aide à son organisation, les Phillies de Philadelphie, avant la date limite des transactions.
Écoutez à ce sujet Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bryce Harper demande de l'aide à son organisation. Les Phillies vont-ils réagir?
- Toutes les équipes sont à la recherche des mêmes types de joueurs;
- Les Phillies traversent une période difficile (2 victoires, 8 défaites), mais restent en course pour les séries;
- Les Blue Jays doivent décider de l'avenir de joueurs comme Vladimir Guerrero Jr., George Springer et Okamoto;
- Les Tigers pourraient échanger Tarik Skubal.