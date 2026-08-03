Dégradation du service à la clientèle

L’accueil dans les commerces s’est-il détérioré au cours des dernières années?

À la lumière de nombreux témoignage de clients se plaignant d’une baisse de qualité du service à la clientèle, le spécialiste du domaine, Daniel Lafrenière, dresse un constat sévère sur l’état du milieu.

Il souligne un manque de sensibilisation aux bonnes manières et à l’accueil, tout en rappelant que la formation et l’encadrement par les employés demeurent la clé pour inverser la tendance.

Écoutez, le spécialiste en service client, formateur conférencier et auteur, Daniel Lafrenière, à ce sujet, lundi lors de l’émission, Le midi.